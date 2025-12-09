O dono da SAF (Sociedade Anónima de Futebol) do Cruzeiro deixou fortes elogios a Leonardo Jardim e garantiu que pretende continuar com o português, mesmo que esta não seja a intenção imediata do treinador do clube brasileiro.

Em declarações à imprensa brasileira, o empresário reiterou a confiança total em Jardim e assegurou que a continuidade depende apenas da vontade do próprio.

«O Leonardo Jardim só sairá se quiser. Já lhe propus fazer um contrato de cinco anos», revelou Pedro Lourenço, sublinhando a admiração que tem pelo treinador português.

Questionado sobre se essa proposta estava formalizada, o dirigente esclareceu que tudo se baseia na relação de confiança estabelecida entre ambos.

«Não, eu falo com ele, digo-lhe. Hoje já tenho uma óptima relação com ele. O Jardim é um tipo espetacular. Devemos-lhe muito pelo trabalho que fez no Cruzeiro. É um técnico excepcional. Temos uma amizade muito boa», disse.

Pedro Lourenço admitiu ainda conhecer as dúvidas de Jardim sobre a continuidade da carreira como treinador, mas mantém a esperança de que o português permaneça à frente da equipa mineira.

«Conheço a vontade dele de já não querer ser treinador. Mas hoje estamos a conversar e espero que continue connosco», afirmou Pedro Lourenço.

«Quero que ele fique. E espero que não nos deixe e que fique connosco. Fica, Jardim», concluiu o dirigente.

De recordar, Leonardo Jardim tem contrato com o Cruzeiro até 2026, mas o próprio não garantiu a continuidade na raposa. Esta temporada, levou o Cruzeiro ao terceiro posto do Brasileirão e apurou-se para a próxima Taça Libertadores.