O Cruzeiro continua numa forma imparável. Os comandados por Leonardo Jardim venceram o Fluminense por 2-0 numa partida a contar para a 14.ª jornada do Brasileirão.

Os dois golos do encontro foram marcados no primeiro tempo e com apenas cinco minutos a separar os dois tentos. Primeiro, Fabrício Bruno (30m) correspondeu da melhor forma a um canto batido pelo ex-Sporting e Chaves, Matheus Pereira.

Pouco depois foi a vez de Kaio Jorge faturar, novamente depois do passe de Matheus Pereira que, com uma grande visão de jogo, descobriu o avançado de 23 anos isolado na área do Fluminense.

Com este triunfo, o Cruzeiro segue na liderança do Brasileirão com 30 pontos conquistados e continua sem perder para as competições oficiais desde abril. O Fluminense segue no sétimo lugar da classificação com 20 pontos.

Veja aqui os melhores momentos da vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense: