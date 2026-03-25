Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, emocionou-se enquanto escutava uma revelação de Artur Jorge na conferência de imprensa de apresentação do treinador português como novo timoneiro da equipa de Belo Horizonte.

O técnico português, que regressou ao Brasil pouco mais de um ano após uma passagem pelo futebol do Qatar, partilhou um episódio vivido com o líder do Cruzeiro na véspera. «Ele que me perdoe a inconfidência, mas ontem, quando tivemos uma conversa, ele chorou porque lhe está a doer muito a situação do Cruzeiro. Ele é uma pessoa que sente o Cruzeiro como ninguém e isto também é um sinal muito claro do quanto as pessoas que trabalham diariamente para o Cruzeiro se empenham para que o sucesso chegue», afirmou em declarações aos jornalistas.

«Aquilo que o presidente ontem me mostrou foi que é uma pessoa apaixonada. Obrigou-me emocionalmente a ter um compromisso ainda maior para com o desafio que tenho em mãos», acrescentou o técnico português, que realçou um projeto «extremamente interessante» que lhe foi apresentado.

Pedrinho, como também é conhecido, garantiu plena satisfação com a contratação de Artur Jorge, que sucede a Tite. «Conhece bem o Brasil e sabe como se disputam as competições. Gostei muito das nossas primeiras conversas. É direto, trabalhador e sabe a responsabilidade de tem. Estamos muito felizes. O passado é passado e agora vamos olhar para a frente. E isto foi ele [Artur Jorge] que me ensinou.»

O Cruzeiro ocupa o 20.º e último lugar do Brasileirão com apenas quatro pontos em oito jogos. É a única equipa que ainda não venceu na prova.