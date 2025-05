O Cruzeiro levou a melhor sobre o Sport Recife por 4-0, num jogo em que Matheus Pereira esteve em destaque, ao assinar um «bis».

À procura de somar a terceira vitória consecutiva para o Brasileirão, os comandados de Leonardo Jardim entraram melhor no encontro e aos 18 minutos já venciam por 2-0, graças ao autogolo de Igor Carius e ao golo de Kaio Jorge.

Melhor só mesmo o que acabou por acontecer em cima do intervalo, quando o ex-Sporting aproveitou da melhor forma a assistência de Kaio Jorge e finalizou para o fundo da baliza do Sport Recife. A abrir o segundo tempo, o Cruzeiro fechou as contas do jogo, com Matheus Pereira a recuperar a bola em zona subida, a contornar o guarda-redes e a atirar para o quarto golo dos visitantes.

Assista aqui a um dos golos de Matheus Pereira:

Com este resultado, o Cruzeiro ocupa a quarta posição da tabela classificativa, com 16 pontos, menos três do que o Palmeiras de Abel Ferreira, que é líder do Brasileirão.