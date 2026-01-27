O clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, para a quinta jornada do campeonato Mineiro, ficou marcador por... álcool. No que toca ao jogo jogado, o «galo» venceu (2-1) com mais um golo e Hulk, ex-FC Porto, e outro de Bernard.

Já do lado da «raposa», Kaio Jorge foi quem até deu a vantagem inicial. Ora, na hora de festejar, algum adepto atirou um copo de cerveja para o jogador, que fez isto:

 

