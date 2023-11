O Cuiabá garantiu a permanência no Brasileirão, a duas jornadas do fim, na sequência dos resultados da 36.ª jornada da prova. A equipa de António Oliveira está no 11.º lugar, com 48 pontos, mais sete que a primeira formação abaixo da linha de água: o Bahia.

Nem a derrota caseira frente ao Internacional (0-2) impediu os festejos antecipados do Cuiabá, uma vez que o Bahia perdeu no seu reduto com o São Paulo.

Após o encontro, António Oliveira foi confrontado com a indefinição sobre o seu futuro e não deixou grande margem para dúvidas.

«Primeiro, para ficar tudo esclarecido, eu tenho contrato até dezembro de 2024. Coloca-se logo uma pedra no assunto, a não ser que o presidente queira mandar-me embora», salientou o técnico luso.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO.