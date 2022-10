O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, perdeu na última madrugada frente ao Bragantino por 2-1 e mantém-se em 17.º lugar do Brasileirão, o primeiro que vale a descida.

A jogar fora, a equipa do técnico luso até chegou à vantagem graças a um golo do ex-benfiquista Deyverson, de penálti, aos 34m, mas a equipa da casa empatou nos descontos da primeira parte.

No segundo tempo, o Bragantino fez a reviravolta com um golo de Artur e segurou o triunfo.

De referir que o Cuiabá tem menos um ponto do que o Coritiba, primeira equipa acima da linha de água, que tem, porém, menos dois jogos; e menos dois do que o Ceará, quando faltam oito jornadas para o final do campeonato.