O Cuiabá oficializou esta quarta-feira a saída de Petit do comando técnico da equipa principal.

Através de uma nota oficial publicada nas redes sociais, o emblema brasileiro explica que a decisão foi tomada pelo próprio treinador, que pediu para deixar o clube «por motivos pessoais».

Segundo o mesmo comunicado, a goleada por 5-0 sofrida diante do Palmeiras de Abel Ferreira foi decisiva para a decisão tomada pelo técnico. Recordar que esta terça-feira, o Cuiabá anunciou um reforço para a equipa técnica liderada por Petit, o ex-Boavista, Gustavo Sauer.

Depois de um arranque com três vitórias em quatro jogos, uma série de oito jogos consecutivos sem vencer (com seis derrotas) acabou por marcar a saída do técnico do Cuiabá.

Veja aqui a nota oficial publicada pelo Cuiabá: