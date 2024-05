O Cuiabá, comandado por Petit, garantiu o play-off de acesso aos oitavos de final da Taça Sul-Americana, ao empatar a uma bola na madrugada desta quinta-feira na receção aos peruanos do Deportivo Garcilaso.

Pablo Erustes, aos 39m, pôs os peruanos na frente, mas já na segunda parte um golo de Fernando Sobral (72m) valeu o empate à equipa do técnico português, que assim garantiu o segundo lugar do Grupo G e segue em frente na segunda competição de clubes da América do Sul.