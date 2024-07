O Cuiabá, comandado por Petit, empatou a um golo no Maracanã frente ao Flamengo, líder do Brasileirão, em jogo da 15.ª jornada.

A equipa do técnico português adiantou-se no marcador logo aos seis minutos, por intermédio de Derik Lacerda, mas o «Fla», a jogar em casa, chegou ao empate já na segunda parte (60m) por Pedro.

Com este resultado, o Cuiabá, que somou o quarto empate nos últimos cinco jogos, manteve o 15.º lugar, com 14 pontos. Por sua vez, o Flamengo, de Tite, comanda, com mais um jogo e mais quatro pontos (31) do que Botafogo, Palmeiras e Bahia, além do São Paulo, que tem os mesmos 27 pontos, mas tem igual número de jogos do que o líder (15).

O tricolor paulista recebeu e venceu no sábado o Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, por 2-0. André Silva, aos 66 minutos, e Luciano, aos 90, depois de um penálti que falhou, bateram a equipa do técnico português, que está no sétimo lugar, com 22 pontos.