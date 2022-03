O antigo internacional português Deco tornou-se um dos donos do CSP, equipa brasileira que disputa o campeonato Paraibano, equivalente à quinta divisão do Brasil, mas já de nível regional.

O luso-brasileiro adquiriu, juntamento com outro empresário, Luís Paulo, 60 por cento da SAD do emblema da cidade de João Pessoa. Isso mesmo revelou Josivaldo Alves, dono dos restantes 40 por cento da sociedade e que tem liderado o clube como dirigente e treinador há vários anos.

«É um processo natural. Todos os clubes brasileiros têm passado algumas dificuldades, exceto o Flamengo e o Palmeiras. Nós somos um pequeno clube do Brasil. Precisamos de apoio, de suporte. (…) O projeto de formar jovens e apoiar os sonhos de quem quer ser profissional tem de continuar», começou por dizer, em declarações ao Globoesporte.

«Por outro lado, precisamos de dinheiro e investimento. Uma das maneiras foi a junção com pessoas do futebol, com carreiras vitoriosas, como o Deco e o Luís Paulo, que é um investidor. Juntámos as três mentes para continuarmos esse trabalho», acrescentou.

A relação entre Deco e o CSP, de resto, começou há alguns anos. Tiquinho Soares, ex-jogador do Nacional, do V. Guimarães e do FC Porto, destacou-se no clube paraibano em 2013, e atualmente é agenciado precisamente por Deco, depois de conversas do antigo médio com Josivaldo Alves.