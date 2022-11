Diego Ribas anunciou neste sábado o final da carreira, aos 37 anos.

O médio do Flamengo, internacional brasileiro, despediu-se com um vídeo recheado de momentos simbólicos narrados pelo próprio. Desde um sonhos de menino em Ribeirão Preto à chegada à Europa pela porta do FC Porto, onde foi campeão nacional e mundial, passando pela estreia no Santos, onde recebeu a camisola dez de Pelé.

Santos, FC Porto (de 2004 a 2006), Werder Bremen, Juventus, Wolfsburgo, Atlético Madrid, Fenerbahçe e Flamengo foram as equipas que Diego representou ao longo de 20 anos de carreira.

Durante o percurso conquistou 20 títulos, quatro deles ao serviço do FC Porto. Em 2016 regressou ao Brasil pela porta do Flamengo, onde esteve até hoje.

O vídeo emotivo de Diego Ribas: