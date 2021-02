Ronaldinho Gaúcho está de luto pela morte da mãe. Miguelina Elói Assis dos Santos, de 71 anos, estava internada desde dezembro por causa de complicações decorrentes da covid-19.

Na altura, o ex-jogador tinha deixado uma mensagem nas redes sociais a falar sobre o internamento da mãe. «Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe», escreveu Ronaldinho.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾 — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 21, 2020

O Atlético Mineiro, clube pelo qual Ronaldinho foi campeão da Libertadores já deixou uma mensagem nas redes sociais a lamentar a morte e a declarar o luto.