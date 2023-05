Antigo lateral-direito do Benfica, Douglas foi detido no Brasil por uso ilegal de arma de fogo. O caso remonta ao passado mês de abril, mas só agora foi tornado público pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Segundo o relato das autoridades, ao qual o Globoesporte teve acesso, tudo aconteceu no dia 21, feriado no Brasil. O jogador de 32 anos fez parte de um passeio de lancha no Lago Paranoá juntamente com a esposa e mais dez pessoas, no qual terá havido o consumo de bebidas alcoólicas e se terão registado desentendimentos.

Douglas foi convidado a deixar o local pelo segurança do espaço e, já no parque de estacionamento, terá efetuado o disparo. A esposa do futebolista confirmou isso mesmo à polícia, enquanto Douglas tentou esconder a arma utilizada numa zona florestal.

Inicialmente, o ex-Benfica negou ter sido o autor do disparo, acabando mais tarde por confessar. No entanto, nunca revelou onde havia escondido a pistola. Foi detido no momento.

O processo está agora na justiça. Douglas teve uma primeira audiência a 23 de abril, da qual saiu em liberdade, enquanto aguarda novos desenvolvimentos.

Douglas, refira-se, representou o Benfica em 2017/18, por empréstimo do Barcelona – fez apenas 11 jogos. Está atualmente sem clube.