O guarda-redes Ederson foi substituído nos convocados do Brasil, devido a uma gastroenterite.

Em comunicado, a Federação Brasileira deu conta do diagnóstico do guardião do Man. City. Everson, do Atlético Mineiro chega esta quarta-feira à concentração da canarinha para ocupar a vaga.

Recorde-se que o Brasil, já apurado para o mundial do Qatar, defronta o Chile na quarta-feira e, cinco dias depois, joga contra a Bolívia, em La Paz.