Lula da Silva e Jair Bolsonaro vão disputar a corrida à presidência do Brasil numa segunda volta, depois de nenhum deles ter conseguido na eleição deste domingo os votos necessários para serem eleitos à primeira.

O candidato do PT liderou a votação e acabou à frente, mas abaixo dos 50 por cento necessários para ser eleito de imediato. Por isso vai disputar uma nova votação na segunda volta, agendada para o próximo dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro já conseguiu uma grande vitória, ao contrariar as sondagens para se manter muito próximo de Lula da Silva, mas para ser reeleito presidente tem de virar a tendência de resultado da primeira volta, o que nunca aconteceu desde o fim da ditadura militar no Brasil, em 1985.

Refira-se, por fim, que Cláudio Castro, do Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, foi reeleito à primeira volta governador do Rio de Janeiro, enquanto em São Paulo vai haver segunda volta entre Tarcísio, dos Republicanos, e Fernando Haddad, do PT.