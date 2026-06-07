Estêvão voltou a deixar rasgados elogios a Abel Ferreira, numa entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, na qual foi surpreendido com uma pergunta gravada em vídeo pelo treinador do Palmeiras.

Recorde-se que foi sob o comando de Abel Ferreira que Estêvão se estreou na equipa principal do Palmeiras e se afirmou ao mais alto nível, antes de garantir a transferência para o Chelsea, naquela que se tornou a maior venda da história do clube paulista.

«Abel é uma pessoa sensacional. Gosto de falar com ele, admiro-o e tenho um enorme respeito por ele», começou por dizer.

O jovem extremo destacou ainda as qualidades humanas do treinador português.

«Se olharmos para a pessoa Abel fora dos relvados, é alguém espetacular. É uma pessoa com quem se pode passar horas a conversar. Gosto de falar com ele porque está sempre a dar conselhos, fala sobre tudo o que acontece e tenta sempre retirar o melhor de nós. É uma pessoa incrível e muito especial», afirmou.

Estêvão revelou também que os dois continuam em contacto regular e contou que Abel Ferreira foi uma das primeiras pessoas a apoiá-lo após a lesão que o afastou do Mundial 2026.

«Enviou-me uma mensagem quando me lesionei. Disse-me que esperava que recuperasse o mais depressa possível. Achei isso incrível. [...] Ainda hoje vamos falando. Também lhe enviei uma mensagem antes de uma final da Taça Libertadores. Mantemos sempre algum contacto», contou.

Na mensagem gravada, Abel Ferreira lançou um desafio ao antigo jogador: que conselho daria ao Estêvão de 14 anos que sonhava chegar onde está hoje.

«Acho que o mais importante é manter o foco naquilo que realmente interessa e ter por perto as pessoas que amamos. Se mantivermos o foco e a cabeça tranquila nas coisas que são verdadeiramente importantes, temos tudo para crescer, evoluir e alcançar os nossos objetivos», concluiu.