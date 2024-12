Questionado sobre a época sem títulos de Abel Ferreira no comando do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari garantiu que não tem «dicas» para dar ao técnico português e espera que o mesmo continue com as «suas ideias».

«Eu dar dicas ao Abel? Nos últimos 50 anos não houve ninguém que ganhou tantos títulos como o Abel Ferreira no Palmeiras. Quando se fizer alguma crítica tem de se pensar nisso também», disse o antigo selecionador nacional na cerimónia Bola de Prata organizada pela ESPN.

«Não é porque não ganhou títulos este ano, que deixa de ser um dos grandes e melhores treinadores que o Palmeiras já teve. Que continue com as suas ideias», concluiu

Esta temporada, o Palmeiras de Abel Ferreira ficou em segundo lugar do Brasileirão, foi eliminado nos «oitavos» da Libertadores e da Taça do Brasil. Consequentemente, o técnico luso tem recebido várias críticas.