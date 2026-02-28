Estalou o verniz no Flamengo. Dezenas de adeptos deslocaram-se até ao Centro de Treinos do clube e exibiram tarjas contra a direção, contra Filipe Luís e nem José Boto escapou às críticas.

«Direção amadora», «Boto incompetente» e «Filipe Luís e suas metodologias» são algumas das mensagens colocadas junto à entrada da academia, sendo que uma outra chega a envolver violência física: «Salário em dia, porrada em falta».

Recorde-se que o Flamengo é vencedor do Brasileirão e da Taça dos Libertadores em título, ainda que (esta época) só tenha cinco vitórias nos 14 jogos que realizou, tendo perdido a Supertaça do Brasil para o Corinthians, no passado dia 1 de fevereiro.