Paulo Sousa recebeu este domingo um enorme balão de oxigénio no comando técnico do Flamengo, depois de o mengão ter vencido o clássico frente ao Fluminense (2-1), em jogo da oitava jornada do Brasileirão.

A jogar como visitado, foi o Fluminense a abrir o marcador logo aos dez minutos, por German Cano.

Pouco depois da meia-hora, Andreas Pereira fez o empate e aos 57 minutos assistiu ele próprio Gabigol para o 2-1, que decidiu o Flu-Fla a favor de Paulo Sousa.

O golo de Gabigol:

Com este resultado, o Flamengo ascende à oitava posição, em igualdade pontual com o Botafogo, de Luís Castro e o Atlético de Mineiro. O Fluminense é 12.º classificado.

Sorte diferente teve o Corinthians, de Vítor Pereira, que não foi além de um empate na receção ao América Mineiro.

Aloísio deu vantagem ao conjunto visitante aos 67 minutos, Mosquito resgatou um ponto para o timão a oito minutos dos 90.

Com este resultado, o Corinthians partilha agora a liderança com o Palmeiras, de Abel. O América Mineiro é 11.º.