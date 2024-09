A portuguesa Helena Costa foi escolhida pelo candidato Maurício Gomes de Mattos para assumir o departamento de scouting, caso venha a vencer a eleição presencial no Flamengo, agendada para dezembro deste ano, segundo apurou o Maisfutebol.

Treinadora por formação, Helena passou a trabalhar com observação de atletas em 2008, função que exerceu durante mais de dez anos e contou com uma longa passagem pelo Celtic e, em seguida, Eintracht Frankfurt, já no cargo de chief scout.

A última experiência profissional da portuguesa de 46 anos foi também como chief scout e ocorreu no futebol inglês, entre 2022 e 2024, no Watford.

Licenciada em Ciências do Desporto e também com trabalhos no Qatar e Irão, Helena Costa está livre no mercado da bola, tendo atualmente comentado jogos e programas desportivos na televisão nacional. Paralelamente a isso, ajudou nos últimos meses a criar o 'Plano de Governo' do candidato da oposição no Flamengo.

Eleição presidencial em dezembro

A eleição presencial para definir o substituto de Rodolfo Landim na presidência do Flamengo está agendada para dia 9 de dezembro. Rodrigo Dunshee de Abranches é o candidato da situação, tendo pela frente três opositores: Luiz Eduardo Baptista (Bap), Maurício Gomes de Mattos e Wallim Vasconcellos.