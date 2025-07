Pedro foi a grande ausência nos convocados e no onze inicial do Flamengo para o regresso ao Brasileirão, sendo que a justificação chegou após o encontro e através do treinador Filipe Luís.

Em declarações na conferência de imprensa, o técnico deixou duras críticas à atitude do avançado durante a semana, apelidando de «lamentável» a forma como quebrou a «cultura de treino» do clube. Filipe Luís falou ainda numa «falta de respeito» para com os restantes companheiros de equipa e admitiu ter protegido «durante muito tempo» o internacional brasileiro.

«Comportamento e atitude do Pedro durante a semana foram lamentáveis, roçaram mesmo o ridículo. Não é de agora que ele tem vindo a treinar mal, só que esta semana ele quebrou um princípio claro para esta equipa técnica, que é a cultura de treino», começou por referir.

«O que ele fez foi uma falta de respeito e não duvidei em nenhum momento de o deixar fora da convocatória. Espero que ele peça desculpa aos colegas. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas há uma altura em que tem de partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu e não o contrário», acrescentou.

Assista aqui às declarações completas de Filipe Luís: