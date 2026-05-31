O Flamengo, de Leonardo Jardim, regressou às vitórias no Brasileirão, ao bater o Coritiba (3-0), na 18.ª jornada, mantendo-se no segundo lugar, atrás do líder Palmeiras, de Abel Ferreira.

No Rio de Janeiro, os anfitriões chegaram à 10.ª vitória na prova com golos de Samuel Lino, antigo avançado do Gil Vicente, aos 11 e 70 minutos, e de Pedro, aos 60, enquanto os visitantes, com o português Josué a titular, ficaram em inferioridade numérica aos 36, após expulsão de Pedro Rocha.

O campeão brasileiro e sul-americano quebrou um ciclo de dois jogos sem vencer no Brasileirão e está no segundo lugar, com 34 pontos (menos uma partida), a quatro do líder isolado Palmeiras, que ganhou fora ao "Mengão" na ronda anterior (3-0) e vai receber a lanterna-vermelha Chapecoense no domingo.

O Coritiba é sétimo classificado e acumula 26 pontos, mas ainda pode ser suplantado na 18.ª jornada, última antes da paragem para o Mundial2026.

Nos outros embates do dia, o Botafogo, de Franclim Carvalho, perdeu com reviravolta em tempo de compensação no terreno do Bahia (2-1), alinhando na segunda parte com 10 jogadores, face à expulsão do guarda-redes Neto. Huguinho colocou o "Fogão" em vantagem, logo aos sete minutos, mas os anfitriões inverteram o marcador na segunda parte através do venezuelano Nahuel Ferraresi, antigo defesa central de FC Porto B, Moreirense e Estoril Praia, que marcou na própria baliza, aos 57, e por David Duarte, aos 90+2.

O Botafogo não ganha há duas partidas e segue na 11.ª posição, com 22 pontos, a quatro do Bahia, sexto, e a dois do Corinthians, nono, que também venceu com reviravolta na visita ao Grêmio (3-1), de Luís Castro. Gabriel Mec ainda deu vantagem ao conjunto de Porto Alegre, ao sétimo minuto, antes de André, aos 45+2 e 65, e Kaio César, ex-avançado do Vitória de Guimarães, aos 67, selarem a vitória da equipa de São Paulo. O guarda-redes Thiago Beltrame foi expulso à entrada para o último quarto de hora e deixou em inferioridade numérica o Grêmio, de regresso às derrotas e, para já, no 15.º posto, com 21 pontos, três acima da zona de despromoção.

Já o Santos, sem Neymar, recebeu e venceu o Vitória, com golos de Miguelito, Álvaro Barreal e Gabriel Barbosa, enquanto Renê a reduzir para a equipa baiana e a fazer o resultado final.