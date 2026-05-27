O Flamengo vai realizar um estágio de pré-época em Portugal durante o período do Campeonato do Mundo, entre 29 de junho e 11 de julho, ficando instalado em Lagos, no Algarve, sabe o Maisfutebol.

O nosso jornal apurou ainda que a formação orientada pelo treinador português Leonardo Jardim tem agendados três jogos particulares durante a estadia em solo português, embora os adversários ainda não estejam definidos.

Antes da viagem para a Europa, o Flamengo ainda terá um compromissos no Brasileirão, com a receção ao Coritiba no próximo sábado, dia 30 de maio, e só volta a competir a 22 de julho, frente à Chapecoense.

O Flamengo segue no segundo lugar da Serie A do Brasil, com 31 pontos conquistados, a sete do líder Palmeiras de Abel Ferreira, no entanto, com menos uma partida realizada.