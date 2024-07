Rodolfo Landim admite que a saída de Jorge Jesus para o Benfica (2020/21) o deixou chateado.

Em declarações ao «Charla Podcast», o presidente do Flamengo aborda todo o processo que envolveu o treinador português e a restante equipa técnica, assim como as polémicas cláusulas que Jorge Jesus colocou no contrato, aquando da assinatura pelo clube brasileiro.

«Dizer que eu fiquei feliz quando ele apanhou um avião e foi para o Benfica é mentira, obviamente. Tinha falado com o Jorge Jesus e até tinha ficado desconfiado, porque havia algumas cláusulas no contrato em que ele queria receber um prémio de assinatura, só que para mim esse dinheiro tinha que ser devolvido ao Flamengo caso ele não o cumprisse até ao fim. Coloquei uma cláusula no contrato para que esse dinheiro fosse devolvido e o empresário dele não gostou», afirma.

«Jorge Jesus foi embora e claro que eu fiquei chateado, não só porque estava a ter sucesso no clube, mas também porque perdemos tempo. Se soubéssemos da decisão mais cedo tínhamos ido buscar um outro treinador, mas fomos surpreendidos. Agora, dizer que eu fiquei com raiva e nunca mais o queria contratar é mentira. Ainda troco mensagens com ele de vez em quando, ficou um amigo para o resto da vida», acrescenta o dirigente máximo do Flamengo.

Já durante a passagem de Jorge Jesus pelo Benfica, Rodolfo Landim fala também sobre um eventual regresso do técnico ao Flamengo e explica o porquê de ter optado por Paulo Sousa.

«Lembro-me que uns meses depois, na altura em que Jorge Jesus estava no Benfica, o treinador adjunto (João de Deus) disse que os rumores de um possível regresso ao Flamengo não tinham qualquer fundamento. Como nós precisávamos de seguir com a nossa vida acabámos por contratar o Paulo Sousa».