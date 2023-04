Será o fim de linha para Vítor Pereira?

O Flamengo foi goleado neste domingo por 4-1 pelo rival Fluminense na segunda mão da final do campeonato Carioca.

A equipa treinada pelo técnico português tinha vencido a primeira mão por 2-0, mas pouco depois da meia-hora da segunda mão já a final estava empatada.

O experiente Marcelo, ex-Real Madrid, deu vantagem ao Fluminense aos 30m e German Cano apontou o 2-0, quatro minutos depois.

Imparável, Germán Cano 😎

O Flamengo vinha com dois golos de vantagem da primeira mão e já está tudo empatado 🫣#sporttvportugal #CARIOCAnaSPORTTV #fluminense #flamengo #Marcelo pic.twitter.com/Fh7eupl1Hn — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) April 9, 2023

Na segunda parte, o VAR alertou o árbitro da partida para uma mão na área do Flamengo, Cano ainda permitiu a defesa do guardião do Mengão, mas marcou depois na recarga o 3-0.

R E M O N T A D A 🤯

O Fluminense faz o terceiro e está agora na frente da final do Campeonato Carioca! 🫨#sporttvportugal #CARIOCAnaSPORTTV #fluminense #flamengo #Marcelo pic.twitter.com/Y9E0PVG9gH — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) April 9, 2023

Com a equipa completamente perdida em campo, um mau passe de David Luiz esteve na origem do 4-0 apontado por Alexsander.

O terminou com «olés» dos adeptos do Fluminense perante a superioridade da equipa tricolor e com a «torcida» do Flamengo a insultar Vítor Pereira.

Nem o golo de Ayrton Lucas que valeu o 4-1, já nos descontos da partida, calaram os pedidos de demissão do técnico português que vê a vida complicar-se muito no clube do Rio de Janeiro.

Pela segunda época consecutiva, o Fluminense bate o Flamengo na final do campeonato Carioca e sagra-se campeão do estadual.