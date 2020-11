O carisma de Jorge Jesus continua a fazer correr tinta no Brasil. Numa entrevista à Globo, contou alguns detalhes da relação que mantinha com o treinador português no Flamengo, revelando o carinho que guarda dele, apesar de algumas picardias que tinham.

«Ele era daquele jeito, não dá para esconder. Eu e aquele velhinho pegávamo-nos», começou por confidenciar, sorridente.

«Em todos os jogos era uma coisa diferente. Claro que era ele que mandava, e nós tínhamos de obedecer. Mas dentro do campo não dava para fazer tudo como ele queria e nós mudávamos algumas coisas», revelou também, assumindo que por vezes tentava chamar Jesus à razão.

«Por ser mais velho, eu dizia-lhe: ‘mister, nós preferimos fazer assim’. E ele lá dizia aquelas palavrinhas bonitas e simpáticas dele», recordou, animado.

Rafinha revelou ainda que só no final do jogo faziam as pazes, ainda que Jesus não fosse muito caloroso.

«Brigávamos durante o jogo, mas no fim eu abraçava-o. Ele é que não gostava de dar abraços. Mas é um homem nota mil e eu sou muito grato por ter trabalhado com ele», concluiu.