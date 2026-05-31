Jorge Jesus está de férias no Brasil e após ter assistido ao encontro do Flamengo, aproveitou para jantar com alguns dos atletas que treinou nos dois anos que passou pelo clube brasileiro.

Através das redes sociais, Diego partilhou um vídeo com Jorge Jesus, que deixou uma certeza: «Esta é a melhor equipa que tive na minha vida».

Recorde-se que Jorge Jesus conquistou uma Taça dos Libertadores, um Brasileirão, uma Recopa Sudamericana e uma Supertaça do Brasil enquanto treinador do Flamengo.

Assista aqui ao momento: