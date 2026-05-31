Brasil
Há 41 min
Jesus encontra-se com antigos jogadores do Flamengo: «A melhor equipa que já tive»
Técnico português jantou com Diego, Rodrigo Caio, Diego Alves, Vitinho, Bruno Henrique e Filipe Luís
DIM
Técnico português jantou com Diego, Rodrigo Caio, Diego Alves, Vitinho, Bruno Henrique e Filipe Luís
DIM
Jorge Jesus está de férias no Brasil e após ter assistido ao encontro do Flamengo, aproveitou para jantar com alguns dos atletas que treinou nos dois anos que passou pelo clube brasileiro.
Através das redes sociais, Diego partilhou um vídeo com Jorge Jesus, que deixou uma certeza: «Esta é a melhor equipa que tive na minha vida».
Recorde-se que Jorge Jesus conquistou uma Taça dos Libertadores, um Brasileirão, uma Recopa Sudamericana e uma Supertaça do Brasil enquanto treinador do Flamengo.
Assista aqui ao momento:
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