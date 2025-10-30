O Flamengo alcançou na madrugada desta quinta-feira a qualificação para a final da Taça Libertadores, depois de um empate a zero frente ao Racing, e aproveitando o resultado alcançado na primeira mão (1-0).

José Boto, diretor desportivo português, mostrou-se muito satisfeito com a prestação do mengão e fala num «objetivo da temporada cumprido».

«É um momento muito feliz para toda a nação rubro-negra. Com a qualificação para a final da Libertadores, o Flamengo atingiu um dos maiores objetivos da temporada e valida o trabalho que temos feito desde o início do ano. Os reforços que trouxemos vieram acrescentar qualidade ao grande grupo que já existia, e o compromisso e dedicação de todos, desde o presidente ao treinador Filipe Luís, tornaram o nosso sonho uma realidade», referiu após o encontro.

De recordar, o Flamengo chegou à quarta final da competição nas últimas sete edições. Pela frente terá ou Palmeiras, de Abel Ferreira ou LDU Quito, do Equador.