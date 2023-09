O Flamengo anunciou de forma oficial a rescisão de contrato com o treinador Jorge Sampaoli e a sua comissão técnica.

A saída do treinador argentino de 63 anos e do seu staff dá-se com efeitos imediatos. Sampaoli foi contratado em abril deste ano como sucessor de Vítor Pereira. Neste período, o Flamengo não venceu qualquer título, tendo perdido inclusivamente a final da Taça do Brasil no último domingo, frente ao São Paulo.