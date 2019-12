Rodinei é reforço do Internacional de Porto Alegre até ao final da próxima temporada, anunciou o clube brasileiro nas redes sociais, confirmando assim a gafe cometida pela assessoria de imprensa do jogador.

O lateral-direito do Flamengo, que foi um dos mais eufóricos durante os festejos da Libertadores e do campeonato, deixa a formação orientada por Jorge Jesus e viaja até ao sul do Brasil.

Após 27 jogos realizados com a camisola rubro-negra, numa temporada histórica para o emblema carioca, Rodinei chega ao Internacional cedido por uma temporada.