O Flamengo oficializou esta quinta-feira a contratação de Michael, ao Al Hilal.

Através das redes sociais, o clube do Rio de Janeiro anunciou o regresso do avançado de 28 anos, que atuou pelo clube em 2020 e 2021, antes de se mudar precisamente para a Arábia Saudita. Nesses dois anos fez um total de 105 jogos e assinou 23 golos e 14 assistências. Em comunicado, o Flamengo acrescentou ainda que o jogador assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas (2028).

Recordar que foi precisamente Jorge Jesus que o contratou ao Goiás, na altura como treinador do Flamengo, tendo posteriormente orientado o jogador no Al Hilal.