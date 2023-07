Pedro, avançado do Flamengo e da seleção brasileira, denunciou ter sido agredido pelo preparador físico da própria equipa.

O goleador acusa Pablo Fernández, membro da equipa técnica de Jorge Sampaoli, de lhe ter dado um soco durante o jogo entre o Flamengo e o Atlético Mineiro, na última noite, em Belo Horizonte, que os cariocas até venceram com reviravolta (2-1).

«Poderia estar aqui falar dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Cobardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da comissão técnica do Sampaoli. A cobardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas», escreveu na sua página Pedro, acrescentando: « Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a cobardia sofrida hoje.»

De acordo com a imprensa brasileira, a situação ocorreu quando o preparador físico reclamou do comportamento durante no aquecimento do jogador, que acabou por ser agredido após uma discussão já no balneário. Segundo a mesma fonte, Pedro, que terá o apoio do restante plantel do Flamengo, com vários jogadores a acompanhá-lo a uma esquadra de Belo Horizonte para apresentar queixa contra Pablo Fernández.

O Flamengo ainda não se pronunciou de forma oficial sobre o incidente.