Leandro da Silva Marques – ou apenas Leandrinho, como é conhecido no universo futebolístico – sonhou com o estrelato, a par de Vinicius Júnior, o melhor amigo durante a formação no Flamengo.

O médio, hoje com 24 anos, cresceu nas escolinhas do FLA de 2013 a 2018, garantindo um lugar nos sub-15 e sub-17 do Brasil. Todavia, o destino traçou um percurso muito diferente.

Depois de terminar o percurso no Flamengo – face à pressa de rumar ao estrangeiro – o médio passou pela Dinamarca, pelos sub-23 do Desp. Aves, regressando ao Brasil, para atuar nas divisões inferiores.

A manter a forma nos campeonatos amadores de São Paulo – onde disputa, pelo menos, três jogos por fim de semana – Leandrinho amealha até 65 euros por partida, o suficiente para pagar as despesas e sustentar a filha, prestes a completar um ano.

Por isso, e em alusão à possibilidade de o amigo Vinicius conquistar a Bola de Ouro, o brasileiro traça os próprios sonhos.

«A minha bola de ouro seria uma proposta no estrangeiro. Não precisa de ser exorbitante, serviria para abrir portas. Jogar no campeonato amador é uma oportunidade muito boa, porque o dinheiro tem de entrar. Só tenho a agradecer. Mas, espero uma oportunidade [no estrangeiro]. Treino de manhã, de tarde e corro a semana inteira.»

«Por vezes, as escolhas que fazemos não dão certo, é normal. A vida é assim, infelizmente. A minha carreira ainda poderá dar certo. Bola para a frente, tenho a mente tranquila», explicou Leandrinho, em entrevista ao GloboEsporte.

Em todo o caso, o médio recordou que o trabalho físico e a alimentação são difíceis de financiar neste contexto. Até porque, sublinhe-se, procura oportunidades sem empresários ou agentes.

«Se confias em ti, não precisas de outras pessoas. Sei da minha capacidade, o que preciso é de uma oportunidade. Estou pronto», rematou.

Por fim, e no caso de esta carreira não se concretizar, Leandrinho garantiu que apostará no ensino, pela via da Educação Física.