Provavelmente foi mais difícil do que o esperado, mas o Flamengo venceu este domingo em casa do Altos, em jogo da primeira mão da terceira ronda da Taça do Brasil.

Paulo Sousa apresentou um plantel de segundas linhas, e o mengão teve algumas dificuldades. Depois de uma primeira parte sem golos, foi a equipa da casa, que joga na terceira divisão, a abrir o marcador, por Manoel, aos 66 minutos, com um grande golo de bicicleta.

A resposta da formação do Rio de Janeiro não tardou, no entanto: Pedro empatou três minutos volvidos e João Gomes completou a reviravolta a dez minutos dos 90.

A segunda mão desta eliminatória está agendada para o dia 10 de maio, no Maracanã.