O jogo entre Corinthians e Flamengo deste domingo ficou marcado por uma enorme confusão entre jogadores de ambas as equipas, depois de uma entrada muito violenta de Yuri Alberto sobre Wesley.

Tudo aconteceu bem perto do apito final do árbitro, quando o atleta do Corinthians aplicou uma «tesoura» no adversário e viu o cartão vermelho direto. O que se seguiu foi uma série de empurrões entre os jogadores, num final de encontro bastante agitado para o juiz do encontro.

Até final, o resultado não se alterou e o Corinthians venceu o Flamengo por 2-1, mas outros dois jogadores também receberam ordem de expulsão, onze minutos para lá do tempo regulamentar.

Veja aqui a entrada violenta de Yuri Alberto sobre Wesley: