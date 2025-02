O encontro entre Flamengo e Botafogo, realizado na noite desta quarta-feira, no Maracanã, terminou com empurrões e trocas de murros no relvado e nos túneis de acesso.

A confusão começou mal o árbitro apitou para o final da partida, confirmando a vitória da equipa da casa (1-0), quando Bruno Henrique (Flamengo) provocou Barboza (Botafogo), que reagiu com um empurrão.

A confusão instalou-se e Gerson, do Flamengo, interveio para defender o colega e acabou envolvido na troca de agressões. O tumulto agravou-se quando Cleiton, defesa do Flamengo que estava no banco, atingiu Barboza, deixando-o a sangrar da boca e com menos um dente.

A situação só foi controlada com a intervenção de seguranças, polícias e restantes membros das equipas técnicas. No túnel de acesso aos balneários, a confusão voltou a instalar e as autoridades tiveram de intervir para evitar mais violência.

Ora veja: