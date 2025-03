No arranque do Brasileirão, Flamengo e Internacional empataram a um golo no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Na madrugada deste domingo, Alex Sandro (ex-FC Porto) foi titular no FLA, enquanto Everton (ex-Benfica) foi suplente utilizado.

Apesar da superioridade dos anfitriões, a Internacional agarrou a vantagem à passagem do minuto 35, quando o médio Bruno Henrique encheu o pé na área.

Na etapa complementar, a turma de Filipe Luís alcançou o empate pelo central Léo Pereira, aos 54 minutos. Todavia, os ajustes e o reforçar da pressão foram insuficientes para consumar a reviravolta.

Assim, Internacional e Flamengo ocupam o 5.º e 6.º lugar do Brasileirão, respetivamente, com um ponto.

Antes da segunda jornada da Liga, estes emblemas iniciam a campanha na fase de grupos da Libertadores. Na noite de quinta-feira (23h), a Internacional visita o Bahia, no Grupo F.

Por sua vez, o Flamengo, integrado no Grupo C, visita os venezuelanos do Dep. Táchira, na madrugada de sexta-feira (1h30).