O Flamengo venceu o Sport (3-0) e assume a liderança da Liga brasileira à condição. O Palmeiras de Abel Ferreira, segundo a dois pontos, ainda não jogou na presente jornada. Já o Cruzeiro de Leonardo Jardim venceu e cimentou o terceiro posto. 

Do lado do Sport, o internacional português Sérgio Oliveira foi titular e jogou toda a partida. Já João Silva, ex-Sporting, foi suplente não utilizado.

Na ressaca de garantir um lugar na final da Libertadores, em que tem como adversário o Palmeiras, o Flamengo garantiu uma vitória convincente, mas os golos surgiram apenas no segundo tempo.

Bruno Henrique bisou em apenas nove minutos. O avançado brasileiro abriu o marcador aos 51 minutos e voltou a fazer o gosto ao pé aos 60 minutos.

Arrascaeta, que saltou do banco no segundo tempo, fechou as contas do jogo (3-0) aos 67 minutos.

Com este triunfo, o Flamengo é líder à condição com 64 pontos. O Palmeiras de Abel Ferreira, segundo com 62, joga este domingo no terreno do Juventude.

Outros resultados:

Santos 1-1 Fortaleza

Mirassol 0-0 Botafogo

Veja aqui o resumo do encontro:

