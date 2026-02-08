O Flamengo goleou o Sampaio Corrêa-RJ (7-1) na sexta jornada do campeonato carioca. Porém, o jogo ficou marcado por um acontecimento do minuto oito.

Alexandre Souza, médio de 24 anos, teve uma convulsão do meio do jogo. O brasileiro corria sozinho quando tudo aconteceu. O lance rapidamente chocou os colegas e adversários, que prontamente chamaram a equipa médica e tentaram ajudar da maneira possível.

O jogador, com formação no Cruzeiro, foi transportado para um hospital perto do estádio. De acordo com informações avançadas pelo clube, o atleta estava consciente quando deixou o Maracanã, mas teve uma nova convulsão no hospital.

Neste momento Alexandre encontra-se estável. Os exames médios descartaram uma lesão cardiológica ou neurológica. Porém, o médio continuará no hospital pelo menos durante 24 horas, enquanto espera pelos resultados de uma ressonância magnética e do exame de sangue.

Alexandre já reagiu nas redes sociais. «O susto maior já passou. Agradeço todas as mensagens e orações. Deus age de forma que às vezes não entendemos. Ao ver as imagens, vejo que é um milagre. Jogadores do Flamengo e os meus companheiros unidos num só propósito. Eu tenho a certeza de que voltarei», escreveu.

No que toca ao jogo jogado, Andrew Ventura, guarda-redes ex-Gil Vicente, foi titular pelo Flamengo. Os golos de Pedro (16m e 31m), Bruno Henrique (58m e 90+1m), Samuel Lino (67m), Everton Cebolinha, ex-Benfica, (70m) e Douglas Telles (83m) deram o triunfo ao «mengão».

Pelo Sampaio, Rodrigo Andrade marcou o golo e honra (45+7m). Com este triunfo (7-1), o Flamengo está em quarto do grupo B com sete pontos. O Sampaio Corrêa-RJ é sexto do grupo A, com sete pontos.