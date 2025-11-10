O Santos voltou a perder no Brasileirão, desta vez frente ao Flamengo (3-2), num jogo marcado pelo regresso de Neymar à titularidade e pela reação do avançado à sua substituição já perto do final. O internacional brasileiro, que atuou 85 minutos, não conseguiu evitar o desaire e deixou o relvado visivelmente contrariado, descendo diretamente para os balneários.

Durante o jogo, Neymar mostrou-se várias vezes insatisfeito com as decisões do árbitro Sávio Pereira Sampaio, tendo recebido um cartão amarelo após protestos. Ao intervalo, o capitão do Santos criticou duramente a arbitragem.

«O árbitro é muito mau. Além de ser mau, é arrogante. A arrogância do árbitro de hoje, que nem sei o nome, é horrível», afirmou ao intervalo.

«Temos de estar mais calmos e, no último terço do campo, têm de me procurar mais. Só assim conseguiremos marcar golos. Mas estamos a tentar, não estamos a jogar mal», acrescentou.

Aos 85 minutos, Neymar foi mesmo substituído e não deixou de mostrar o seu descontentamento para com o treinador Juan Pablo Vojvoda.

Com esta derrota, o Santos mantém-se na 17.ª posição, dentro da zona de despromoção, antes de defrontar o Palmeiras, no próximo sábado (15), na Vila Belmiro, em partida em atraso da 13.ª jornada.