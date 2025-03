O Brasil consegue sempre surpreender-nos: desta vez, o impensável aconteceu no Fluminense, que demitiu o treinador após... um jogo.

A formação carioca estreou-se no Brasileirão com uma derrota por 2-0, no Ceará, frente ao Forteleza, e na manhã seguinte o antigo selecionador brasileiro Mano Menezes foi despedido.

Para já, Marcão fica como treinador interino, sendo que o Fluminense vai iniciar a procura de um novo treinador.

Comunicado do clube:

«O Fluminense FC informa que Mano Menezes não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Sidnei Lobo e Thiago Kosloski e o preparador físico Flávio Oliveira. O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho e deseja sucesso nas suas carreiras.

O adjunto permanente Marcão assume de forma interina e vai orientar a equipa na partida contra o Once Caldas, na próxima terça-feira (01/03), na Colômbia, para a primeira jornada da Conmebol Sul-Americana.»