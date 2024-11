Depois de rescindir contrato por mútuo acordo com o Fluminense – na sequência do desentendimento com Mano Menezes – Marcelo recorreu às redes sociais para se despedir do clube onde despontou, antes de reforçar o Real Madrid, na época 2006/07.

«Vivi uma etapa magnífica. Há quase dois anos decidi voltar, motivado pela ligação sentimental que tenho com o clube. Participei em momentos inesquecíveis, como a conquista da primeira Libertadores do Fluminense. O meu nome ficará eternizado no reformado Estádio Marcelo Vieira, local onde treinam todos os dias os nossos jovens da formação.»

«Tenho orgulho no que conquistei e agradeço a todos os que tornaram este momento único, especialmente ao presidente, funcionários e aos meus companheiros de equipa. Agradeço também aos tricolores pelo apoio. Levarei sempre o Fluminense no coração. A verdade, como o sol, sempre sairá», lê-se na publicação.

Ora, a última frase serve como «bicada» ao episódio com Mano Menezes.

De currículo recheado com título europeus e internacionais, por Real Madrid e Fluminense, está por conhecer o próximo passo na carreira de Marcelo, lateral de 36 anos.