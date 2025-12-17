Thiago Silva não é mais jogador do Fluminense. O clube carioca confirmou que o central de 41 anos entregou, esta quarta-feira, a rescisão do contrato.

O experiente defesa regressou ao Fluminense em 2024, já depois de ter sido formado no «Flu». Na Europa teve passagens em clubes como o Milan, PSG e Chelsea, última experiência em solo europeu.

Nesta segunda passagem pelo Fluminense, o brasileiro foi opção em 46 encontros, somando cinco golos. No total, Thiago soma 212 jogos e 19 golos pela equipa do Rio de Janeiro. O futuro à volta do jogador mantém-se uma incógnita, pelo que a reforma não parece estar, para já, em cima da mesa.

«Thiago Silva, que regressou ao clube no ano passado como uma lenda do futebol mundial, deixa um legado de dedicação e amor ao Fluminense. O clube agradece toda a dedicação e profissionalismo do atleta durante o trajeto e deseja muito sucesso na nova jornada», escreveu o Fluminense, em comunicado.