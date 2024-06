16 anos depois, Thiago Silva está de volta a casa, ao Fluminense.

O defesa-central de 39 anos foi apresentado na última noite no clube do Rio de Janeiro, perante um Maracanã com 55 mil pessoas, um novo recorde de assistência no país no que toca a apresentação de jogadores.

«Obrigado por terem tirado um tempinho tão especial da vossa vida para estarem comigo hoje. Não sabem como é especial para mim voltar a casa. Tinha a certeza que ia acontecer. Sabem que a minha família vai ficar em Londres. Isso é uma demonstração de carinho pela instituição, por vocês adeptos e pelo futebol em si», começou por dizer o ex-Chelsea, citado pelo Globoesporte.

«Obrigado por estarem comigo nesta noite tão especial. Voltei. O Monstro voltou. (…) Nem nos meus melhores sonhos imaginaria um momento destes. No meu último jogo aqui, Isago, tinha 21 dias de nascido, hoje tem 15. Tenho a certeza de que este dia vai ficar marcado na memória não só dele, mas de todos vocês», prosseguiu.

Mais tarde, na sala de imprensa, Thiago Silva não escondeu que um dos grandes objetivos neste regresso ao Fluminense é conquistar a Libertadores: «Podem ter a certeza de que esse é o meu desejo, o meu sonho e da minha família. Não vim para brincar, não vim apenas passear. Se fosse para passear, acabava a carreira e ficava a viver na Europa, onde está a minha família.»