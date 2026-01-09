O treinador do Fluminense, Luis Zubeldía, vai ser submetido, no sábado, a uma intervenção médica cardiovascular que o poderá obrigar a parar durante uma semana.

A informação foi partilhada pelo clube do Rio de Janeiro, que explica que «caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, ele (o treinador) deverá ficar de repouso por sete dias».

«Se não houver decisão médica nesse sentido, ele voltará ao comando dos treinos já na segunda-feira», acrescenta o Fluminense.

Zubeldía, de 44 anos, orienta Flu desde setembro do ano passado, quando substituiu Mano Menezes no cargo.

O tricolor continua a preparar a nova temporada, que arranca já no dia 14 de janeiro com a jornada inaugural do campeonato Carioca.

