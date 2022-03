O Fluminense teve uma chegada atribulada ao aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, após a eliminação na terceira fase da Libertadores. A equipa brasileira foi derrotada pelo Olimpia, do Paraguai, após as grandes penalidades, e foi alvo da fúria dos adeptos ao início da manhã desta quinta-feira.

Cerca de 15 adeptos, segundo o Globoesporte, invadiram a zona de desembarque do aeroporto para confrontar os jogadores, o treinador Abel Braga e o presidente Mário Bittencourt, um dos mais criticados.

A confusão envolveu mesmo agressões entre seguranças e os adeptos, enquanto Abel Braga e o jogador Felipe Melo tentaram serenar os ânimos.

Nos vídeos captados no momento, é possível ver-se, inclusive, o presidente do Fluminense a ser «apertado» até entrar no carro e abandonar o local.

Os vídeos do momento: