O Fortaleza reverteu, este sábado, uma decisão de Renato Paiva e reintegrou quatro dos cinco jogadores afastados pelo técnico português.

«Os atletas Deyverson, Zé Welison, Emmanuel Martínez e Magrão regressam, a partir deste sábado (6), aos treinos com o restante grupo, com foco na preparação para a partida contra o Vitória, no Brasileirão», pode ler-se na nota oficial.

Agora com Martin Palermo no comando, que rende o português Renato Paiva, o clube brasileiro volta a contar com os jogadores. Rodrigo Santos é o único atleta que não consta na lista.

De recordar que, a 22 de agosto, o técnico português, que foi despedido nesta terça-feira, admitiu já não contar com esses cinco futebolistas.