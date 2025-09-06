Fortaleza reintegra quatro jogadores e reverte decisão de Renato Paiva
Clube brasileiro volta a contar com quatro dos cinco jogadores afastados pelo técnico luso
O Fortaleza reverteu, este sábado, uma decisão de Renato Paiva e reintegrou quatro dos cinco jogadores afastados pelo técnico português.
«Os atletas Deyverson, Zé Welison, Emmanuel Martínez e Magrão regressam, a partir deste sábado (6), aos treinos com o restante grupo, com foco na preparação para a partida contra o Vitória, no Brasileirão», pode ler-se na nota oficial.
Agora com Martin Palermo no comando, que rende o português Renato Paiva, o clube brasileiro volta a contar com os jogadores. Rodrigo Santos é o único atleta que não consta na lista.
De recordar que, a 22 de agosto, o técnico português, que foi despedido nesta terça-feira, admitiu já não contar com esses cinco futebolistas.
