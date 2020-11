O Flamengo já negocia com o sucessor de Domènec Torrent, demitido por não conseguir atingir o nível de Jorge Jesus no comando técnico da equipa, e gerou a revolta de milhares de adeptos do São Paulo, que não querem ver Rogério Ceni como treinador do Mengão.



Rogério Ceni fez toda a carreira profissional como guarda-redes no São Paulo. Como treinador, começou por orientar o Tricolor Paulista antes da primeira passagem com grande sucesso pelo Fortaleza.



A ligação ao Cruzeiro de Belo Horizonte foi curta, mas Rogério Ceni voltou a destacar-se no banco do Fortaleza e tornou-se num dos treinadores mais consensuais no futebol brasileiro. Aos 47 anos, prepara-se para orientar o Flamengo, para desalento dos adeptos do São Paulo.



O Fortaleza oficializou a saída do treinador, que é esperado esta terça-feira no Rio de Janeiro.