Não é só em Portugal que a distribuição das verbas dos direitos televisivos pelos clubes é um tema sensível, e polémico. No Brasil, o Flamengo recorreu aos tribunais para impedir que 77 milhões de reais, mais de 12 milhões de euros, fossem repartidos pelos 16 clubes que compõem a Libra, da qual também faz parte, tal como o Palmeiras. A presidente do Verdão, Leila Pereira, não demorou a criticar a decisão: «O Flamengo tem de baixar um pouquinho a bola».

Em primeiro lugar, convém explicar que a gestão das duas principais ligas brasileiras está dividida por dois grandes grupos, a Liga Forte União [LFU] e a Liga do Futebol Brasileiro [Libra], que comercializam os direitos televisivos da Série A e da Série B daquele país.

Nesta fase, discute-se até uma possível fusão dos dois grupos, mas continuam a existir pontos sensíveis na equação, que criam discórdia dentro da própria Libra. A distribuição das receitas provenientes dos direitos televisivos é um deles.

Esta semana, o Flamengo recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para bloquear a repartição de quase 12,3 milhões de euros pelos clubes que consigo integram a Libra - Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grémio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Correia e Brusque – por entender que saiu prejudicado do contrato assinado pelo anterior presidente do clube, Rodolfo Landim, que é válido até 2029. O Flamengo defende ainda que «o valor de cada clube deve ser reconhecido pelos seus méritos, de forma justa e equilibrada».

A decisão mereceu duras críticas de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que lembrou que «não existe um clube maior do que outro». «Nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro e ninguém joga sozinho», sublinhou.

«Não existem terraplanistas, que acreditam que a terra é plana? Agora existem os "terraflamistas", que acreditam que a terra é plana e que o sistema solar gira em redor do Flamengo, mas não é assim», ironizou a dirigente, em declarações ao Globo Esporte.

«O Flamengo não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro levando em conta o que é melhor para si. Tem de baixar um pouquinho a bola», acrescentou Leila Pereira, garantindo não existir uma guerra entre os dois clubes, apenas «uma discordância do posicionamento do Flamengo que não reconhece um contrato válido, que foi assinado pela gestão anterior, do presidente Rodolfo Landim».

